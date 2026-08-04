Задержанный в Польше директор CEO Club обжалует подозрение в краже велосипедов

МИД держит на контроле дело Карчука

Консул Генерального консульства Украины в Люблине посетил задержанного гражданина Дмитрия Карчука. Он содержится в пенитенциарном заведении г. Перемышль.

В ходе встречи Дмитрий жалоб на условия содержания, отношения со стороны администрации учреждения или других лиц не высказывал, заявили в пресс-службе МИД.

Карчук не признает свою причастность к инкриминируемому правонарушению и будет через адвокатов обжаловать решение следствия Германии.

Также украинский консул встретился с руководством пенитенциарного заведения.

Были обсуждены вопросы:

соблюдение прав,

обеспечение потребностей задержанного в пределах законодательства Польши и международного права.

МИД и ХКУ в Люблине держат вопрос о соблюдении прав задержанного украинца на контроле.

Также Посольство Украины в Германии запросило детали у немецкой стороны и готово оказать необходимое содействие адвокатам в обеспечении прав Карчука.

Карчук был задержан в Польше

Ранее РБК-Украина писало, что Дмитрий Карчук, совладелец одного из крупнейших бизнес-клубов страны, был задержан пограничниками на польской границе. Причиной стало международное розыскное поручение.

Задержание могло стать следствием того, что персональными данными Карчука воспользовались посторонние лица, говорит президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук.

Немецкие правоохранители связывают руководителя украинского бизнес-сообщества с кражей партии электровелосипедов в сентябре 2024 года.