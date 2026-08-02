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Совладельца CEO Club Ukraine задержали на границе в Польше: что говорит защита и МИД

21:00 02.08.2026 Вс
3 мин
МИД Украины уже отреагировал
aimg Елена Чупровская
Совладельца CEO Club Ukraine задержали на границе в Польше: что говорит защита и МИД Фото: совладелец CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук (facebook.com/sergey.gaydaychuk)
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Дмитрий Карчук, совладелец одного из крупнейших бизнес-клубов страны, был задержан пограничниками на польской границе. Причиной стало международное розыскное поручение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коллег и адвокатов бизнесмена, президента CEO Club Ukraine Сергей Гайдачука и комментарий пресс-службы МИД Украины журналистам издания.

По словам Гайдачука, задержание могло стать следствием того, что персональными данными Карчука воспользовались посторонние.

"К сожалению, таких кейсов становится все больше - похищение персональных данных, мошенничество и совершение преступлений под чужой идентичностью", - написали коллеги Дмитрия Карчука.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор. Там адвокаты выяснили, что ордер на арест выдала Германия.

В чем подозревают бизнесмена

Немецкие правоохранители связывают руководителя украинского бизнес-сообщества с воровством партии электровелосипедов в сентябре 2024 года.

По версии следствия, злоумышленник лично приехал грузовиком на склад в Германии, воспользовался поддельными транспортными документами и забрал 171 электровелосипед. Товар по назначению так и не попал.

"Сумма ущерба составляет почти 127 тысяч евро", - уточнил президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук.

Позиция защиты

Адвокаты бизнесмена полностью отрицают его причастность к воровству. По их словам, есть доказательства пребывания Карчука в Украине в указанный период:

  • данные о пересечении государственной границы;
  • биллинг мобильного оператора;
  • информация о доставках и оплатах;
  • свидетельства знакомых, подтвержденные перепиской, фото и видео.

Защита подчеркивает, что польский суд не рассматривает вопрос вины бизнесмена. Речь идет только о том, выполнять ли европейский ордер на арест и передавать ли мужа Германии.

Суд избрал Карчуку меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Адвокаты уже оспорили это решение и просят освободить подзащитного под залог. Параллельно подготавливаются документы и доказательства для подтверждения его алиби.

Комментарий МИД

Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что занимаются делом задержанного украинца.

"Получив информацию от польской прокуратуры о задержании в Перемышле Дмитрия Карчука, Генеральное консульство Украины в Люблине в срочном порядке обратилось в местные компетентные органы с запросом на посещение гражданина Украины. Запрос прорабатывается", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе МИД.

По словам представителя ведомства, Украина рассчитывает на скорейший доступ консулов.

Что такое CEO Club Ukraine

CEO Club Ukraine - один из крупнейших закрытых бизнес-клубов страны, основанный в 2011 году. Дмитрий Карчук входит в число его совладельцев.

Сообщество объединяет более 250 собственников и руководителей среднего и крупного бизнеса, инвесторов и предпринимателей из разных отраслей. Среди участников – основатели и топменеджеры украинских компаний.

Напомним, ранеев Польше задержан украинец, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Немецкий суд выдал на него европейский ордер, а сам мужчина работал инструктором по дайвингу.

В начале 2026 года польская пограничная служба задержала в аэропорту Варшавы 23-летнего украинца с устройством для глушения радиосигналов.

Мужчина не смог объяснить цель своего пребывания в аэропорту, а суд избрал ему меру пресечения в виде месячного ареста.

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