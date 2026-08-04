Затриманий у Польщі директор CEO Club оскаржить підозру у крадіжці велосипедів

МЗС тримає на контролі справу Карчука

Консул Генерального консульства України в Любліні відвідав затриманого громадянина України Дмитра Карчука. Він який утримується в пенітенціарному закладі м. Перемишль.

Під час зустрічі Дмитро скарг на умови утримання, ставлення з боку адміністрації установи або інших осіб не висловлював, заявили у пресслужбі МЗС.

Карчук не визнає своєї причетності до інкримінованого правопорушення і буде через адвокатів оскаржувати рішення слідства Німеччини.

Також український консул зустрівся з керівництвом пенітенціарного закладу.

Були обговорені питання:

дотримання прав,

забезпечення потреб затриманого у межах законодавства Польщы і міжнародного права.

МЗС та ГКУ в Любліні тримають питання дотримання прав затриманого українця на контролі.

Також Посольство України в Німеччині зробило запит про деталі на адресу німецької сторони та готове надати необхідне сприяння адвокатам у забезпеченні прав пана Карчука.

Карчука затримали у Польщі

Раніше РБК-Україна писало, що Дмитра Карчука, співвласника одного з найбільших бізнес-клубів країни, затримали прикордонники на польському кордоні. Причиною стало міжнародне розшукове доручення.

Затримання могло стати наслідком того, що персональними даними Карчука скористалися сторонні особи, каже президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдачук.

Німецькі правоохоронці пов'язують керівника української бізнес-спільноти з крадіжкою партії електровелосипедів у вересні 2024 року.