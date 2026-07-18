Задержали выплату ВПО в июле? Что делать и как узнать причину

Если в июле 2026 года выплата пособия на жительство ВПО задержалась, выяснить причину можно только в одном конкретном органе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №332 .

Главное

за назначение и выплату помощи ВПО отвечает орган соцзащиты;

ЦНАП только принимает заявления, а не решает вопрос выплат;

название "вашего" органа указано в справке ВПО.

Уполномоченным органом на назначение, отказ или прекращение пособия на жительство ВПО является именно орган социальной защиты населения по месту учета лица. Он напрямую начисляет выплаты.

Этот орган получает результаты верификации данных для определения права человека в рассрочку, прорабатывает их и имеет полномочия прекратить помощь, если лицо не соответствует критериям получения.

Кроме того, орган соцзащиты:

представляет в ГНС отчетность о начисленной помощи;

ведет учет ВПО, обратившихся за назначением помощи;

несет ответственность за сформированный список ВПО и сведения в нем.

Именно поэтому этот орган имеет полную информацию о состоянии дел с конкретной выплатой.

"Орган социальной защиты населения" - это не единственное учреждение на всю страну (как, например, Пенсионный фонд), а сеть местных управлений или отделов социальной защиты при городских, районных или областных администрациях. В некоторых общинах функцию выполняет департамент социальной политики городского совета.

Каждый такой орган отвечает за людей, состоящих на учете именно в его общине или районе. Название "вашего" органа - ведущего именно ваше дело - указано непосредственно в справке о взятии на учет ВПО.

Что делать, если выплату задержали

Если помощь на жительство задержали, нужно в письменном виде обратиться в орган социальной защиты населения по месту учета как ВПО с требованием сообщить причину задержки.