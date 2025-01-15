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"Задержали более 450 человек": СБУ проводит кампанию "Спали ФСБшника" против вербовки молодежи Россией

Среда 15 января 2025 11:55
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"Задержали более 450 человек": СБУ проводит кампанию "Спали ФСБшника" против вербовки молодежи Россией Иллюстративное фото: СБУ проводит кампанию "Спали ФСБшника" против вербовки молодежи Россией (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает общенациональную информационную кампанию "Спали "ФСБшника". Она направлена на противодействие вербовке молодежи российскими спецслужбами и предотвращению поджогов, терактов и диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В течение прошлого года СБУ и Нацполиция задержали более 450 человек, которые по поручению российских кураторов совершали поджоги в Украине. Все исполнители преступлений были установлены правоохранителями, а вместо "легких денег" получили подозрения от СБУ и угрозу тюремного заключения.

В рамках кампании подготовлен социальный видеоролик, созданный СБУ вместе с режиссером Любомиром Левицким. Видео информирует о неотвратимости наказания за подобные преступления, ведь российские спецслужбы активно пытаются привлечь к преступной деятельности несовершеннолетних через интернет.

Видео показывает историю двух подростков, которые согласились на предложение российских кураторов, но были задержаны украинской спецслужбой. Главный месседж кампании - "Не пали своих! "Спали" врага!" - призывает молодежь сообщать о попытках вербовки через специальный чат-бот "Спали" ФСБшника".

С декабря 2024 года в чат-бот поступило более 1300 сообщений о попытках привлечения украинцев к преступлениям с целью дестабилизации ситуации в стране и снижения ее обороноспособности.

Ранее сообщалось, что СБУ создала в Telegram чат-бот "Спали ФСБшника" для быстрого сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами.

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