"Затримали понад 450 осіб": СБУ проводить кампанію "Спали ФСБшника" проти вербувань молоді Росією

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію "Спали" ФСБшника". Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу СБУ.

Протягом минулого року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів вчиняли підпали в Україні. Усі виконавці злочинів були встановлені правоохоронцями, а замість "легких грошей" отримали підозри від СБУ та загрозу тюремного ув'язнення.

У межах кампанії підготовлено соціальний відеоролик, створений СБУ разом із режисером Любомиром Левицьким. Відео інформує про невідворотність покарання за подібні злочини, адже російські спецслужби активно намагаються залучити до злочинної діяльності неповнолітніх через інтернет.

Відео показує історію двох підлітків, які погодилися на пропозицію російських кураторів, але були затримані українською спецслужбою. Головний меседж кампанії – "Не пали своїх! "Спали" ворога!" - закликає молодь повідомляти про спроби вербування через спеціальний чат-бот "Спали" ФСБшника".

З грудня 2024 року до чат-боту надійшло понад 1300 повідомлень про спроби залучення українців до злочинів з метою дестабілізації ситуації в країні та зниження її обороноздатності.