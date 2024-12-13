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"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для противодействия враждебным вербовщикам

Украина, Пятница 13 декабря 2024 15:25
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"Спали ФСБешника": СБУ запустила чат-бот для противодействия враждебным вербовщикам Фото: СБУ запустила Telegram-бот (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины запустила в Telegram чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram для оперативного сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ призывает сообщать о попытках вербовки: в Telegram запустили чат-бот "Спали ФСБешника"

Служба безопасности Украины создала официальный чат-бот в Telegram под названием "Спали ФСБешника", который поможет украинцам оперативно сообщать о попытках вербовки российскими спецслужбами. С его помощью можно информировать о предложениях совершить поджог, теракт, минирование или другие преступления.

Для чего создан чат-бот

Telegram выбран не случайно - этот мессенджер является одним из основных каналов вербовки молодежи и подростков оккупантами. СБУ подчеркивает, что важно не только отказываться от таких предложений, но и сообщать о них, чтобы разоблачать преступников.

Как сообщить о преступлении

  • Перейдите по ссылке: t.me/spaly_fsb_bot.
  • Опишите ситуацию: какие действия предлагали совершить, кто обращался, и предоставьте контакты вербовщиков.
  • Добавьте дополнительные детали, которые могут быть полезны для расследования.

Конфиденциальность и безопасность

СБУ гарантирует полную конфиденциальность всех сообщений. Информация, предоставленная через чат-бот, тщательно проверяется сотрудниками спецслужбы, чтобы оперативно нейтрализовать угрозы.

Украинцев призывают не доверять обещаниям российских агентов. За участие в терактах или диверсиях предусмотрена уголовная ответственность, даже с 14 лет. Наказание может достигать до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Главное управление разведки Министерства обороны предупредило украинцев о минимум восьми фейковых чат-ботов, имитирующих главного бота разведки.

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Служба безопасности Украины
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