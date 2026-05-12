Судно РФ, затонувшее возле Испании, могло везти ядерные редакторы в КНДР, - CNN

13:56 12.05.2026 Вт
Подробности появились почти через полтора года
Елена Чупровская
Судно РФ, затонувшее возле Испании, могло везти ядерные редакторы в КНДР, - CNN Фото: Судно Ursa Major затонуло у берегов Испании (росСМИ)
Российское грузовое судно, которое затонуло у берегов Испании в декабре 2024 года, могло везти компоненты ядерных реакторов для Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Что за корабль и что с ним произошло

Судно Ursa Major вышло из Санкт-Петербурга и официально направлялось во Владивосток. 22 декабря 2024 года на борту произошел ряд взрывов - после этого корабль подал сигнал бедствия и затонул. Двое членов экипажа погибли.

Капитан судна рассказал испанским следователям, что на борту находились компоненты двух ядерных реакторов - предположительно, для подводной лодки.

По словам капитана, маршрут судна могли изменить еще до гибели - конечной точкой должна была стать Северная Корея.

Это совпадает с последующими событиями: уже через год после затопления КНДР объявила о строительстве своей первой атомной подводной лодки.

CNN также обращает внимание на поведение России после инцидента. Несколько дней над местом гибели Ursa Major находилось российское исследовательское судно "Янтарь". После этого в том же районе зафиксировали еще четыре взрыва.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2026 года британский военный флот выгнал из Бристольского залива другой подозрительный российский корабль - он простоял на якоре вблизи подводных кабелей связи между Британией и США.

Россия продолжает терять свой флот. Напомним: в апреле 2026 года дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили в Крыму три военных корабля РФ - большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также судно неустановленного типа.

