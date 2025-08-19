Затмила Свитолину? Костюк установила новое достижение в топ-100 WTA

Выступления Костюк в летних турнирах

На турнире в Цинциннати Марта Костюк дошла до третьего раунда, однако вынуждена была сняться из-за травмы запястья, полученной ранее в четвертьфинале WTA 1000 в Монреале.

Победу в матче засчитали польской теннисистке Изи Швьонтек, которая в итоге выиграла турнир, дойдя до финала.

После завершения турнира Костюк опустилась на 2 позиции в обновленном рейтинге WTA и сейчас занимает 29-е место.

Рекорд среди украинок

Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга WTA 2 ноября 2020 года, заняв 97-ю позицию, и с тех пор не опускалась ниже 99-го места.

Ее наивысшим достижением стало 16-е место в рейтинге в июне 2024 года.

По продолжительности пребывания среди украинок в топ-100 лидирует Элина Свитолина - 594 недели.

После нее идут Леся Цуренко (440), Екатерина Володько (Бондаренко, 406), Наталья Медведева (334), Алена Бондаренко (324) и Даяна Ястремская (277). Марта Костюк с 250 неделями стала седьмой украинкой, которая достигла этого рубежа.

Дольше всего среди украинок в топ-100 WTA находятся:

1 место - Элина Свитолина, 594 недели

2 место - Леся Цуренко, 440 недель

3 место - Екатерина Володько (Бондаренко), 406 недель

4 место - Наталья Медведева, 334 недели

5 место - Алена Бондаренко, 324 недели

6 место - Даяна Ястремская, 277 недель

7 место - Марта Костюк, 250 недель

Блестящий старт US Open

Костюк заявлена на US Open и начнет турнир в основной сетке вместе с тремя украинскими теннисистками: Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской и Юлией Стародубцевой.

Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева начнут борьбу в квалификации Открытого чемпионата США - последнем "мэйджоре" сезона, чтобы попасть в основную сетку турнира.

Надеемся, что несмотря на недавнюю травму, Марта сможет продолжить серию успешных выступлений на престижных мировых турнирах.