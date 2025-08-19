RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Затмила Свитолину? Костюк установила новое достижение в топ-100 WTA

Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк провела 250 недель в первой сотне мирового рейтинга WTA, став седьмой украинкой с таким достижением. Несмотря на недавнее травмирование, Костюк оставляет заметный след в мировом теннисе.

О новом рекорде украинки сообщает РБК-Украина.

Выступления Костюк в летних турнирах

На турнире в Цинциннати Марта Костюк дошла до третьего раунда, однако вынуждена была сняться из-за травмы запястья, полученной ранее в четвертьфинале WTA 1000 в Монреале.

Победу в матче засчитали польской теннисистке Изи Швьонтек, которая в итоге выиграла турнир, дойдя до финала.

После завершения турнира Костюк опустилась на 2 позиции в обновленном рейтинге WTA и сейчас занимает 29-е место.

Рекорд среди украинок

Марта Костюк дебютировала в топ-100 рейтинга WTA 2 ноября 2020 года, заняв 97-ю позицию, и с тех пор не опускалась ниже 99-го места.

Ее наивысшим достижением стало 16-е место в рейтинге в июне 2024 года.

По продолжительности пребывания среди украинок в топ-100 лидирует Элина Свитолина - 594 недели.

После нее идут Леся Цуренко (440), Екатерина Володько (Бондаренко, 406), Наталья Медведева (334), Алена Бондаренко (324) и Даяна Ястремская (277). Марта Костюк с 250 неделями стала седьмой украинкой, которая достигла этого рубежа.

Дольше всего среди украинок в топ-100 WTA находятся:

  • 1 место - Элина Свитолина, 594 недели
  • 2 место - Леся Цуренко, 440 недель
  • 3 место - Екатерина Володько (Бондаренко), 406 недель
  • 4 место - Наталья Медведева, 334 недели
  • 5 место - Алена Бондаренко, 324 недели
  • 6 место - Даяна Ястремская, 277 недель
  • 7 место - Марта Костюк, 250 недель

Блестящий старт US Open

Костюк заявлена на US Open и начнет турнир в основной сетке вместе с тремя украинскими теннисистками: Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской и Юлией Стародубцевой.

Дарья Снигур, Александра Олейникова и Анастасия Соболева начнут борьбу в квалификации Открытого чемпионата США - последнем "мэйджоре" сезона, чтобы попасть в основную сетку турнира.

Надеемся, что несмотря на недавнюю травму, Марта сможет продолжить серию успешных выступлений на престижных мировых турнирах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта Костюк