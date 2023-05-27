Объявил латентную капитуляцию. Череватый высмеял заявление Пригожина о выходе из Бахмута

На Бахмутском направлении наблюдается уменьшение динамики активности врага, а заявление главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о выходе наемников из Бахмута, сухим языком, является "латентной капитуляцией".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

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