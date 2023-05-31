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Сколько людей осталось в Бахмуте, несмотря на разрушительные бои: ответ ГВА

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Бахмут, Среда 31 мая 2023 15:54
Сколько людей осталось в Бахмуте, несмотря на разрушительные бои: ответ ГВА Фото: сколько людей остается в Бахмуте Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Бахмуте Донецкой области, за который сейчас ведутся жесткие бои, остаются менее тысячи жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ГВА Алексея Ревы для "Укринформ".

"На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Бахмуте остается около 500 человек", - рассказал он.

Сколько было до вторжения РФ?

Для сравнения, по данным Ревы, до полномасштабного вторжения на территории Бахмутской общины проживало около 80 тысяч жителей, среди которых 70 тысяч - именно жители города.

Сколько жителей Бахмута погибли?

С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 жителей Бахмута, среди них 17 детей.

"К сожалению, 204 погибли, среди них 4 ребенка", - добавил глава ГВА.

Ситуация в Бахмуте

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, по данным на вчера, оккупанты не наступали на Бахмутском направлении. Враг перегруппировывается и ведет обстрелы.

Что касается самого города ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины. При этом силы обороны тоже приостановили свое движение для выполнения других задач.

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