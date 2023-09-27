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Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом

Бахмутский район, Среда 27 сентября 2023 16:27
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Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие боевики из ЧВК "Вагнера" появились под Бахмутом, их целью является закрытие дыр в обороне армии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Относительно "возвращения ЧВК "Вагнера" на Бахмутское направление". Запомните: никакой ЧВК "Вагнера" больше не существует", - говорится в заявлении.

По словам Подоляка, она закончилась вместе с ликвидацией главаря Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина, а также рейдерством структуры министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Они зачистили руководящий состав этой организации.

"Сегодня есть только бывшие боевики террористической группировки, которые подались кто куда: в Африку, гражданско-криминальную жизнь регионов России - или подписали контракт с МО РФ и согласились сыграть последний аккорд, ненадолго заткнув собой российскую дыру на Бахмутском направлении", - написал Подоляк.

Отдельно советник руководителя Офиса президента Украины отметил, что "медийный" эффект от этого события больше его реального значения. Целью этого является лишь ненадолго попытаться перекрыть новости об освобождении Клещиевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований на этом направлении.

Что этому предшествовало

Ранее издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники группы "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись", - сказал журналистам оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ с позывным "Грув".

По словам военного, они "быстро сменили командиров" и вернулись в бой.

Позже начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

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Российская Федерация Донецкая область Бахмут ЧВК Вагнера Офис президента Война в Украине
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