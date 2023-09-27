Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом

Колишні бойовики з ПВК "Вагнера" з'явилися під Бахмутом, їхньою метою є закриття дірок в обороні армії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка .

"Щодо "повернення ПВК "Вагнера" на Бахмутський напрямок". Запам’ятайте: жодної ПВК "Вагнера" більше не існує", - йдеться у заяві.

За словами Подоляка, вона закінчилася разом із ліквідацією ватажка Євгена Пригожина та командира Дмитра Уткіна, а також рейдерством структури міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Вони зачистили керівний склад цієї організації.

"Сьогодні є лише колишні бойовики терористичного угруповання, які подалися хто куди: в Африку, цивільно-кримінальне життя регіонів Росії - або підписали контракт з МО РФ і погодилися зіграти останній акорд, ненадовго заткнувши собою російську діру на Бахмутському напрямку", - написав Подоляк.

Окремо радник керівника Офісу президента України зауважив, що "медійний" ефект від цієї події більший за її реальне значення. Метою цього є лише ненадовго спробувати перекрити новини про звільнення Кліщіївки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань на цьому напрямку.

Що цьому передувало

Раніше видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці групи "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися", - сказав журналістам оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ із позивним "Грув".

За словами військового, вони "швидко змінили командирів" і повернулися до бою.

Пізніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що бійці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.