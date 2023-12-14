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Приговорили к 15 годам: СБУ разоблачила агента РФ, шпионившего за ВСУ по видеорегистратору

Фото: предателя Украины приговорили к 15 годам лишения свободы (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Отмечается, что агент главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известный как ГРУ) действовал в Николаевской области. Он собирал разведданные об ориентировочном количестве и геолокации личного состава и военной техники Сил обороны на территории региона.

Для скрытой слежки агент РФ использовал видеорегистратор, который скрыл в салоне собственного авто. Среди его особых задач было обнаружение мест дислокации и перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.

Полученные сведения он мессенджером передавал своему "куратору" - кадровому сотруднику российского ГРУ.

"Развединформация собиралась для подготовки серии воздушных атак на военные объекты украинских защитников", - уточняют в СБУ.

Отмечается, что фигурант был задержан еще в сентябре прошлого года.

"Тогда благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось предотвратить новую волну ракетных и дроновых ударов агрессора по Николаевской области", - информирует ведомство.

После этого злоумышленника судили по наличию соответствующих доказательств преступления и назначили ему 15 лет тюрьмы.

Правоохранители задерживают предателей и коллаборантов в Украине

Сегодня мы сообщали об объявлении подозрения предателю, который штурмовал позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.

На днях правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.

Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.

Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.

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Николаевская областьГРУ