Приговорили к 15 годам: СБУ разоблачила агента РФ, шпионившего за ВСУ по видеорегистратору

Вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Отмечается, что агент главного управления генштаба вооруженных сил РФ (известный как ГРУ) действовал в Николаевской области. Он собирал разведданные об ориентировочном количестве и геолокации личного состава и военной техники Сил обороны на территории региона.
Для скрытой слежки агент РФ использовал видеорегистратор, который скрыл в салоне собственного авто. Среди его особых задач было обнаружение мест дислокации и перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах.
Полученные сведения он мессенджером передавал своему "куратору" - кадровому сотруднику российского ГРУ.
"Развединформация собиралась для подготовки серии воздушных атак на военные объекты украинских защитников", - уточняют в СБУ.
Отмечается, что фигурант был задержан еще в сентябре прошлого года.
"Тогда благодаря оперативному реагированию украинской спецслужбы удалось предотвратить новую волну ракетных и дроновых ударов агрессора по Николаевской области", - информирует ведомство.
После этого злоумышленника судили по наличию соответствующих доказательств преступления и назначили ему 15 лет тюрьмы.
Сегодня мы сообщали об объявлении подозрения предателю, который штурмовал позиции ВСУ на востоке Украины. Захватчики сделали из него пулеметчика.
На днях правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам, которые штурмовали Мариуполь и Волноваху в Донецкой области.
Кроме того, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента, разведывавшего позиции и маршруты движения ВСУ в Николаевской области и корректировку воздушных ударов оккупантов.
Также в рамках спецоперации был задержан российский агент ФСБ в Одессе, который планировал баллотироваться в Верховную раду, чтобы шпионить для врага.
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