Засудили до 15 років: СБУ викрила агента РФ, що шпигував за ЗСУ по відеореєстратору

Зазначається, що агент головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ) діяв на Миколаївщині. Він збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону.

Для прихованого стеження агент РФ використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто. Серед його особливих завдань було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах.

Отримані відомості він месенджером передавав своєму "куратору" - кадровому співробітнику російського ГРУ.

"Розвідінформація збиралась для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти українських захисників", - уточнюють в СБУ.

Зазначається, що фігуранта було затримано ще у вересні минулого року.

"Тоді завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївській області", - інформує відомство.

Після цього зловмисника судили та з-за наявності відповідних доказів злочину та призначили йому 15 років тюрми.