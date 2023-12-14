Засудили до 15 років: СБУ викрила агента РФ, що шпигував за ЗСУ по відеореєстратору

Ворожий агент, який працював на російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), отримав 15 років тюрми. Він шпигував за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зазначається, що агент головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ) діяв на Миколаївщині. Він збирав розвіддані про орієнтовну кількість та геолокації особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону.
Для прихованого стеження агент РФ використовував відеореєстратор, який приховав у салоні власного авто. Серед його особливих завдань було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах.
Отримані відомості він месенджером передавав своєму "куратору" - кадровому співробітнику російського ГРУ.
"Розвідінформація збиралась для підготовки серії повітряних атак на військові об’єкти українських захисників", - уточнюють в СБУ.
Зазначається, що фігуранта було затримано ще у вересні минулого року.
"Тоді завдяки оперативному реагуванню української спецслужби вдалося запобігти новій хвилі ракетних та дронових ударів агресора по Миколаївській області", - інформує відомство.
Після цього зловмисника судили та з-за наявності відповідних доказів злочину та призначили йому 15 років тюрми.
Сьогодні ми повідомляли про оголошення підозри зраднику, який штурмував позиції ЗСУ на сході України. Загарбники зробили з нього кулеметника.
Днями правоохоронці повідомили про підозру двом окупантам, які штурмували Маріуполь і Волноваху в Донецькій області.
Крім того, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції та маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.
Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.