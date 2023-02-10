Заместители главы МВД подали в отставку: "Это законная процедура"
Заместители главы Министерства внутренних дел написали заявления об отставке.
Информацию об этом РБК-Украина подтвердили в пресс-службе МВД.
"Увольнение министров - это устоявшаяся, законная процедура. Она прописана в 9-й статье закона Украины "О центральных органах исполнительной власти". Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен - увидим", - рассказала спикер министра Марьяна Рева.
Согласно информации, заявления написали Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров.
Напомним, в январе руководство МВД погибло в результате авиакатастрофы в Броварах.
После этого глава Нацпола Игорь Клименко был назначен и.о. министра внутренних дел.
Недавно Верховная рада одобрила его назначение на должность министра.
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