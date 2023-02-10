Заступники голови МВС подали у відставку: "Це законна процедура"

Заступники голови Міністерства внутрішніх справ України написали заяви про відставку.

Інформацію про це РБК-Україна підтвердили в пресслужбі МВС.

Згідно з інформацією, заяви написали Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров.

"Звільнення міністрів - це усталена, законна процедура. Вона прописана в 9-тій статті закону України "Про центральні органи виконавчої влади". Якоїсь новини у цьому немає. Чи буде хтось перепризначений - побачимо", - розповіла речниця міністра Мар‘яна Рева.

Нагадаємо, у січні керівництво МВС загинуло внаслідок авіакатастрофи у Броварах.

Після цього голова Нацполу Ігор Клименко був призначений в.о. міністра внутрішніх справ.

Нещодавно Верховна рада схвалила його призначення на посаду міністра.

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