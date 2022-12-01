Стало известно, сколько частных домов в Мариуполе полностью разрушила РФ

Во время осады Мариуполя российские военные уничтожили более 11 тысяч частных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"Теперь оккупанты рассказывают о "восстановлении жизни". Но люди говорят другое - они выживают. Жители пишут запросы и жалобы, так называемые комиссии издают акты. Но после этого полная тишина. Никто не помогает в восстановлении жилья. Люди самостоятельно чем-то забивают окна, но у многих пробита крыша и отремонтировать ее самостоятельно невозможно", - говорится в сообщении.

Городской совет сообщает, что россияне уничтожили более 11 тысяч частных домов.

Более 38 тысяч имеют разные повреждения.

Оккупационная "власть" не выдает местным жителям уголь, а отопления в городе нет.