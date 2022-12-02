Спутниковые снимки показали значительное расширение мест захоронений в Мариуполе (фото)

Во временно захваченном войсками РФ Мариуполе существенно увеличилось количество могил на территории главного кладбища города, сильно пострадавшего от обстрелов и бомбардировок оккупантов. Это видно на спутниковых снимках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Так, снимки Maxar демонстрируют Старокрымское кладбище в Мариуполе 29 марта, а затем 30 ноября. Город находится под российской оккупацией с мая, а до этого подвергался постоянным бомбардировкам и артобстрелам со стороны захватчиков.

Спутниковые снимки мариупольского Старокрымского кладбища 29 марта и 30 ноября (фото: Maxar Technologies)

Другие снимки со всего города показывают, что десятки высотных жилых домов, разрушенных или сильно поврежденных во время вражеской осады Мариуполя, сейчас сносят.

Спутниковые снимки Мариуполя (фото: Maxar Technologies)

Рядом с несколькими торговыми центрами были замечены большие запасы строительных материалов. Тем не менее тысячи домов, квартир, зданий и объектов инфраструктуры в Мариуполе остаются в аварийном состоянии.

Также было замечено, что в северной части города был построен новый российский военный комплекс.

В захваченном Мариуполе россияне построили военный комплекс (фото: Maxar Technologies)

Вокруг Мариупольского драмтеатра, который был местом авиаудара российской авиации, в результате которого погибли укрывавшиеся внутри здания мирные жители, сейчас поставили большой защитный экран.

Подвергнувшееся бомбардировке здание драмтеатра в Мариуполе (фото: Maxar Technologies)