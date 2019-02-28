Українців, які застрягли в індійському аеропорту, розмістили в готелях

Виліт громадян України заплановано 1 березня

Украинцев, которые сегодня застряли в аэропорту Дели, разместили в гостиницах, вылет запланирован на 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент консульской службу МИД Украины.

Сообщается, что граждане Украины, которые не смогли сегодня вылететь из Дели, размещены в гостиницах. Вылет запланирован на 1 марта.

Напомним, сегодня сообщалось, что в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном был отменен ряд авиарейсов, в аэропорту в Дели застряла группа украинцев. Сообщалось, что в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в м/а им. И.Ганди в Дели.

Вчера, 27 февраля, сообщалось, что из-за обострения военного противостояния между Пакистаном и Индией задерживается рейс Международных авиалиний Украины PS392 сообщением Дели-Киев. Также сообщалось, что посольство Украины в Республике Индия рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Индию из-за конфликта с Пакистаном.

Ранее ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии. В ответ Индия сбила пакистанский истребитель, который нарушил воздушное пространство Индии. После этого Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство.