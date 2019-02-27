Українців просять утриматися від поїздок до Індії

Фото: конфлікт в Індії (Getty Images)

Зокрема, просять не їздити до індійського штату Джамму і Кашмір

Посольство України в Республіці Індія рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Індії через конфлікт з Пакистаном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства.

Як зазначається, українців просять утриматися від поїздок до індійського штату Джамму і Кашмір, а також до північних і західних районів штатів Панджаб і Хімачал Прадеш.

"Слід враховувати, що з 27 лютого 2019 року Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд", - йдеться в повідомлення.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендують невідкладно звертатися до посольства України в Індії на номер "гарячої лінії": +91 9205507157, консульський відділ: +91 1126145093 або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 2381657.

Нагадаємо, сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії в районах Пунч і Новшера в штаті Джамму і Кашмір. Після цього Індія та Пакистан закрили повітряний простір.

Після цього держсекретар США Майк Помпео закликав Індію і Пакистануникати ескалації конфлікту.

РБК-Україна писало, що через загострення військового протистояння між Пакистаном та Індією затримується рейс Міжнародних авіаліній України (МАУ) PS392 сполученням Делі-Київ.