В ГСЧС показали фото последствий удара дрона РФ по дому в Харькове: есть пострадавшие

Поздно вечером, 20 декабря, российские оккупанты попали дроном по многоэтажке в Харькове. Известно о 6 пострадавших, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"В Салтовском районе вражеский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Пострадали 6 человек, среди них 12-летний ребенок. Спасатели ГСЧС спасли трех человек", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС уточнили, что в результате атаки поврежден фасад здания, а также квартиры на первых этажах. Из-за этого произошел пожар, который был ликвидирован в 23:04.

Сейчас работы по ликвидации последствий до сих пор продолжаются.