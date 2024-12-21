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Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО

Украина, Суббота 21 декабря 2024 09:15
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Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 57 из 113 дронов РФ во время атаки в ночь на 21 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне запустили по Украине 113 дронов и ракету С-400 в ночь на 21 декабря. Воздушная оборона сбила половину из запущенных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 21 декабря противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области, атаковал 113 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Последствия атаки РФ по Украине

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БПЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто.

В частности, вечером 20 декабря россияне дронами атаковали Запорожье. Из-за обстрела областного центра ранения получили четыре человека - 12-летний мальчик и три женщины.

Кроме того, поздно вечером, 20 декабря, российские оккупанты попали дроном по многоэтажке в Харькове. Сейчас известно о 6 пострадавших, среди них один ребенок.

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