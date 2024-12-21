Россияне запустили 113 дронов и ракету по Украине. Сколько сбила ПВО

Россияне запустили по Украине 113 дронов и ракету С-400 в ночь на 21 декабря. Воздушная оборона сбила половину из запущенных БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 21 декабря противник осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области, атаковал 113 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов", - говорится в сообщении.

Цели оккупанты запускали с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили в Воздушных силах.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.