Застрял на дереве. В Киевской области обнаружили дрон-приманку РФ (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

"Не приближайтесь к подозрительным предметам, даже если они кажутся безопасными! Заметили что-то подозрительное? Звоните по номеру 101", - напомнили в ГСЧС.

Как отмечают в ГСЧС, беспилотник не имел боевой части и не представлял угрозы для жителей.

В одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники мобильного спасательного центра ГСЧС обнаружили дрон-приманку, которую выпустили россияне. Вражеский беспилотник застрял на дереве.

Атака дронов 21 декабря

В ночь на 21 декабря российские войска выпустили по Украине 113 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Также враг выпустил зенитную управляемую ракету С-400 с временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области.

Силы ПВО уничтожили 57 дронов, еще 56 беспилотников локально потеряны. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Оккупанты атаковали дронами Харьков. Один из ударов был направлен на многоэтажку. Также россияне ударили по Запорожью, пострадали 12-летний мальчик и три женщины.

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