Застряг на дереві. У Київській області виявили дрон-приманку РФ (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Telegram.

"Не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Помітили щось підозріле? Телефонуйте за номером 101", - нагадали в ДСНС.

Як зазначають в ДСНС, безпілотник не мав бойової частини і не становив загрози для мешканців.

У одному з населених пунктів Київської області піротехніки мобільного рятувального центру ДСНС виявили дрон-приманку, яку випустили росіяни. Ворожий безпілотник застряг на дереві.

Атака дронів 21 грудня

В ніч на 21 грудня російські війська випустили по Україні 113 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Також ворог випустив зенітну керовану ракету С-400 з тимчасово окупованої Донецької області у напрямку Полтавської області.

Сили ППО знищили 57 дронів, ще 56 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Окупанти атакували дронами Харків. Один з ударів був направлений на багатоповерхівку. Також росіяни вдарили по Запоріжжю, постраждали 12-річний хлопчик та три жінки.

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