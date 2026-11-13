Приложение "Воздушная тревога" снова показывает вражеские воздушные цели, - Игнат

Он рассказал, что приложение "Воздушная тревога" снова заработало, появились российские "Шахеды" и другие цели.

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало работать. На его сайте появилась красная тревога по всей Украине, а также сообщения о якобы химической угрозе и уличных боях в Киеве.

Работу системы временно приостанавливали, сейчас она снова работает. Кибератаки на приложение совпали с завершением ограниченного перемирия.

Фото: приложение "Воздушная тревога" (РБК-Украина)

Позже Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина подтвердил, что приложение взломали. По его словам, информация об указанных угрозах не соответствует действительности.