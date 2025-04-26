"Новая почта" и "Ощадбанк" возобновили работу после сбоя

"Ощадбанк" и "Новая почта" сообщили о возобновлении работы сервисов после сбоя. Сейчас все услуги работают в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова и "Новую почту".

Команда уже работает над полным устранением этих технических неисправностей.

В "Новой почте" также подтвердили восстановление работы, добавив, что пока еще наблюдаются временные трудности с доступом к сайту.

В "Ощадбанке" сообщили, что все их сервисы стабильно функционируют.

Сервисы "Новой почты" и "Ощадбанка", которые ранее испытали перебои из-за проблем во внешнем дата-центре, снова работают в штатном режиме.

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что в Украине произошел масштабный сбой, в частности, не работают "Дія" "Новая почта" и не только.

Было известно, что не работают терминалы, "Дія", сайт "Новой почты", невозможно рассчитаться в метро.

Также, по данным пресс-службы финучреждения, эти проблемы касались не только "Ощадбанка", но и многих других поставщиков диджитальных услуг.

Был сбой в очень большом инфраструктурном объекте, который обслуживал, финансовые учреждения, почтового перевозчика и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.