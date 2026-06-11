Ощадбанк предупредил о "паузе" в работе: когда и будут ли работать карты и банкоматы

Ощадбанк готовит масштабное обновление своих систем. В связи с этим в течение дня 14 июня онлайн-банкинг и отделения будут недоступны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в приложении банка.

График технических работ

Технические работы запланированы на 14 июня. Работы начнутся в 03:45 утра и продлятся до 22:00 того же дня. В течение этого времени доступ к онлайн-банкингу "Мобильный Ощад" будет ограничен.

Какие услуги будут недоступны:

На период проведения работ пользователи приложения не смогут осуществлять ряд финансовых операций, в частности:

проводить любые операции с депозитами и текущими счетами;

осуществлять обмен валют;

формировать декларации.

Кроме онлайн-сервисов, в воскресенье, 14 июня, также не будут работать и физические отделения Ощадбанка.

Фото: Ощадбанк предупреждает о технических работах (скриншот)

Будут ли работать карты?

Несмотря на техническую паузу в работе приложения и отделений, банк уверяет, что карточные расчеты будут функционировать в обычном режиме. Клиенты смогут беспрепятственно рассчитываться картами в торговых сетях (магазинах) и снимать наличные в банкоматах.

В Ощадбанке подчеркивают, что проведение таких работ именно в выходной день направлено на то, чтобы минимизировать неудобства для клиентов.