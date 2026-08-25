В приложении Ощадбанка произошел сбой: когда он заработает
Несколько часов назад клиенты в соцсетях начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения Ощадбанка. Представители банка открыли причину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка в Telegram.
Сбой в работе Ощадбанка
В Ощадбанке сообщили, что в настоящее время происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам Ощадбанка. Причина - срабатывание систем безопасности.
Указано, что они могут быть временно недоступны:
- мобильное приложение банка,
- сервисы для юридических лиц.
Однако к 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.
В банке извинились перед клиентами за временные неудобства.
Ранее РБК-Украина писала, что в марте на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы по подозрению хакерской атаки.
Также сообщалось, что в апреле 2025 года Ощадбанк и Новая почта сообщили о возобновлении работы сервисов после сбоя.
Кроме того, 14 июня Ощадбанк провел масштабное обновление своих систем. В этой связи в течение дня онлайн-банкинг и отделения были недоступны.