В приложении Ощадбанка произошел сбой: когда он заработает

Несколько часов назад клиенты в соцсетях начали жаловаться на сбой в работе сайта и мобильного приложения Ощадбанка. Представители банка открыли причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ощадбанка в Telegram.

Сбой в работе Ощадбанка

В Ощадбанке сообщили, что в настоящее время происходит частичное ограничение доступа к электронным сервисам Ощадбанка. Причина - срабатывание систем безопасности.

Указано, что они могут быть временно недоступны:

мобильное приложение банка,

сервисы для юридических лиц.

Однако к 17:00 работа систем должна быть полностью стабилизирована.

В банке извинились перед клиентами за временные неудобства.

Ранее РБК-Украина писала, что в марте на серверах Ощадбанка сработали защитные протоколы по подозрению хакерской атаки.

Также сообщалось, что в апреле 2025 года Ощадбанк и Новая почта сообщили о возобновлении работы сервисов после сбоя.