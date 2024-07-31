"Армия+" вместо рапортов на бумаге. Что известно о новом приложении для военных

В Украине готовят запуск онлайн-сервиса "Армия+". Чтобы упростить ведение документации и получение услуг военными, Минобороны вводит е-рапорты и цифровые ID-удостоверения защитника.

Подробнее о приложении для военнослужащих и когда оно может заработать, – в материале РБК-Украина ниже.

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Главное о сервисе "Армия+"

Следующим шагом цифровизации в украинской армии после приложения "Резерв+" должен стать запуск сервиса для действующих военнослужащих.

В конце февраля 2024 в Министерстве обороны рассказали о разработке приложения "Армия+", которое позволит уменьшить бюрократические процедуры по оформлению различных видов рапортов. В приложении также будут доступны документы в электронной форме, включая ID-удостоверение защитника.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу – заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение – оцифровать максимально все", – анонсировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

В процессе разработки сервиса заместитель Министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Катерина Черногоренко выразила надежду, что "Армия+" станет центральным продуктом цифровизации.

"Побороть украинскую бумажную армию – сложно. Потому что это история о процессе, привычках, традиционных подходах. Армия – это достаточно большой организм, поэтому изменения сложно внедрять. Но мы к этому идем", – подчеркнула Черногоренко.

30 июля 2024 Кабмин официально утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+".

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, положением правительства определены цель, задачи, функции, субъекты, структура портала "Армия+", вопросы его функционирования и т.д. Создание и ввод в эксплуатацию сервиса Кабмин поручил Минобороны.

Полная экосистема для военнослужащего. Функции приложения

Каждый военный будет иметь свой личный кабинет в "Армия+", в котором можно будет воспользоваться разными услугами.

Функции онлайн-сервиса:

предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;

возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;

в электронном кабинете можно будет получить информацию из других государственных электронных ресурсов;

формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;

размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестирований;

трансляции теле- или радиопрограмм и прочее;

Ранее в Министерстве обороны анонсировали запуск в "Армии+" электронного удостоверения военного, которое упростит доступ к е-услугам и боевым системам. Кроме того, сервис обеспечит доступ к комплексной базе знаний с достоверной информацией о прохождении службы.

Через форму обратной связи в приложении пользователь сможет отправить жалобу или запрос, а государство – оперативно отреагировать. В "Армии+" также будет возможность пройти обучающие онлайн курсы для саморазвития.

Фото: в приложении Армия+ будут е-удостоверения действующих военных (facebook.com/katheryn.chernohorenko)

Ключевой услугой нового сервиса в Минобороны называют е-рапорт. Вместо написания рапортов от руки военный сможет сформировать документ онлайн, в два клика отправить его командиру и получить ответную галочку: принял ли к обработке командир этот рапорт или нет.

"Электронные рапорты – это для нас очень-очень критично. Поскольку большинство процессов в армии проходят через бумажные рапорты. И это абсолютно недружественная процедура: рапорт пишется от руки, ты не можешь отследить, когда его рассмотрят, когда подпишут", – отметила Катерина Черногоренко.

По ее мнению, электронные рапорты создадут более доверительные отношения между военнослужащими и их командирами, а отказы или одобрение рапорта будут более предметными, основательными и целесообразными.

В приложении будут доступны 11 видов рапортов, среди которых рапорты на все виды отпусков, получение денежных средств на оздоровление.

Заместительница министра обороны рассказала о планах запуска других функций в "Армия+", которые можно назвать "экосистемой военнослужащего": медицинская карта, зарплата и т.д.

"В Армия+ также хотим добавить опцию эвакуироваться – просто даешь сигнал и тебя забирают на ближайший стабилизационный пункт, например, и оказывают необходимую медицинскую помощь", – говорит она.

Когда запустят "Армия+"

Скачать "Армия+" и пользоваться отдельными функциями приложения военные смогут в ближайшее время.

По планам Министерства обороны, старт работы сервиса – середина лета 2024. Сначала будут доступны е-рапорты и цифровые ID-удостоверения.

В конце июня Катерина Черногоренко сообщила, что функционал е-рапортов уже готов, но сначала пройдет его пилотное испытание в определенных бригадах.

"Во-первых, будет принято постановление для того, чтобы командиры не волновались. Далее мы сделаем приказ, который позволит установить это приложение для всего личного состава. Нужно покрытие на уровне всей бригады. И мы это покрытие обеспечим, иначе функционал будет некорректно работать", – подчеркнула она.

Заместитель министра обороны отметила, что "Армию+" распространят среди всех украинских военнослужащих только после того, как будут учтены замечания и предложения.

На сегодня известно, что уже началось пилотное тестирование приложения среди военнослужащих. На официальной Facebook-странице "Армия+" 26 июля написали о старте "тест-драйва" электронных рапортов.

Скриншот facebook.com/aplus.mod.gov.ua

Какие еще цифровые услуги внедрило Минобороны

В Украине уже доступны несколько важных онлайн-услуг, разработанных Министерством обороны с целью цифровизовать процессы в украинской армии:

Резерв+

"Резерв+" – мобильное приложение для призывников, военнообязанных и резервистов. Было запущено в мае 2024 для удобного и быстрого обновления персональных данных без посещения ТЦК и СП.

Его можно использовать как источник информации о том, какие данные о человеке есть в реестре военнообязанных, призывников и резервистов "Оберег".

Электронный военный билет

Электронный билет военнообязанного дублирует бумажный аналог и может его заменить. Документ формируется в приложении "Резерв+" в виде QR-кода и в формате PDF-файла.

Кроме того, с 29 июля 2024 можно получить военно-учетный документ (ВУД) с QR-кодом на портале "Дия". Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью КЭП, выбрать сервис "Военно-учетный документ" и подать заявление, подписав его электронной подписью. В течение 10 минут е-ВУД появится в личном кабинете.

Бронирование онлайн

В "Дии" также доступна функция электронного бронирования работников критически важных предприятий. Руководитель предприятия должен подать заявление через портал.

Далее система автоматически проверит в реестрах официальное трудоустройство работника и информацию о нем в реестре "Оберег". Если проверка будет пройдена успешно, информация о бронировании появится в приложении "Резерв+" военнообязанного.

При подготовке материала использовались: сообщения на Facebook-страницах Министерства обороны Украины, главы минобороны Рустема Умерова, публикации портала АрмияInform, интервью заместителя министра обороны Катерины Черногоренко на Армия TV, сообщения в Telegram представителя КМУ в Раде Тараса Мельничука и народного депутата Алексея Гончаренко.