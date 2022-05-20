Змушують збирати тіла. Окупанти порушують права українських полонених, - Денісова

Російські окупанти порушують права українських полонених, які захищає Женевська конвенція. Зокрема, змушують зібрати тіла товаришів по службі на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, українських полонених відправляють на окуповану частину Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

"Відповідний відеоролик опубліковано одним з пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі", - зазначила Денісова.

Також окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самі не приїдуть за ними.

"Використовуючи роботу українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 і 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій відзначається гуманне поводження з військовополоненими, які завжди повинні бути захищені, зокрема від актів насильства або залякування, а також від образ і інтересу публіки", - додала омбудсмен.