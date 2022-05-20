ru ua
Пт, 20 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Змушують збирати тіла. Окупанти порушують права українських полонених, - Денісова

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 травня 2022 11:46
Змушують збирати тіла. Окупанти порушують права українських полонених, - Денісова Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти порушують права українських полонених, які захищає Женевська конвенція. Зокрема, змушують зібрати тіла товаришів по службі на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, українських полонених відправляють на окуповану частину Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі.

"Відповідний відеоролик опубліковано одним з пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі", - зазначила Денісова.

Також окупанти заявили, що тіла українських військових зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самі не приїдуть за ними.

"Використовуючи роботу українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 і 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій відзначається гуманне поводження з військовополоненими, які завжди повинні бути захищені, зокрема від актів насильства або залякування, а також від образ і інтересу публіки", - додала омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест зареєстрував сотні українських військовополонених, які виходять з території маріупольського заводу "Азовсталь".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛНР Денисова Пленный
NEWS
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
Сенат США схвалив виділення ще 40 млрд доларів на допомогу Україні
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків