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Заставляют собирать тела. Оккупанты нарушают права украинских пленных, - Денисова

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 11:46
Заставляют собирать тела. Оккупанты нарушают права украинских пленных, - Денисова Фото: Людмила Денисова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты нарушают права украинских пленных, которые защищает Женевская конвенция. В частности, заставляют собрать тела сослуживцев на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, украинских пленных отправляют на оккупированную часть Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев.

"Соответствующий видеоролик опубликован одним из пропагандистских российских Telegram-каналов. На видео украинских военных оккупанты заставляют отвечать, что якобы работают они на добровольной основе", - отметила Денисова.

Также оккупанты заявили, что тела украинских военных будут хранить "до установления диалога" с Украиной или пока родственники сами не приедут за ними.

"Используя работу украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики", - добавила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест зарегистрировал сотни украинских военнопленных, которые выходят с территории мариупольского завода "Азовсталь".

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