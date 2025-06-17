Основатель Spotify вложил 600 млн евро в компанию, которая поставляет дроны Украине

Как сообщает издание, 600 млн евро в Helsing инвестировала компания Prima Materia, основанная Даниэлем Эком и соучредителем Spotify Шакилом Ханом.

Они уже вкладывали деньги в Helsing в 2021 году - еще до полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Эка, теперь фонд "удваивает усилия" в сфере безопасности.

Компания Helsing, основанная в 2021 году, сосредоточилась на создании программного обеспечения с искусственным интеллектом для оборонной сферы, а затем перешла к производству собственных беспилотников, самолетов и подводных лодок.

Ее дроны собирают на юге Германии и уже поставляют для нужд Украины. Также компания имеет контракты с правительствами Великобритании, Германии и Швеции.

Инвесторами Helsing также являются шведская оборонная компания Saab, венчурные фонды Accel, Lightspeed Ventures, Plural и General Catalyst. Общая сумма привлеченных инвестиций составляет 1,37 млрд евро.

Согласно оценкам экспертов, компания входит в пятерку самых дорогих частных технологических компаний Европы.