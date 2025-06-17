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Основатель Spotify вложил 600 млн евро в компанию, которая поставляет дроны Украине

Фото: основатель Spotify Даниэль Эк (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Основатель Spotify Даниэль Эк вложил 600 млн евро в немецкий оборонный стартап Helsing. Компания, в частности, поставляет ударные дроны Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как сообщает издание, 600 млн евро в Helsing инвестировала компания Prima Materia, основанная Даниэлем Эком и соучредителем Spotify Шакилом Ханом.

Они уже вкладывали деньги в Helsing в 2021 году - еще до полномасштабного вторжения России в Украину. По словам Эка, теперь фонд "удваивает усилия" в сфере безопасности.

Компания Helsing, основанная в 2021 году, сосредоточилась на создании программного обеспечения с искусственным интеллектом для оборонной сферы, а затем перешла к производству собственных беспилотников, самолетов и подводных лодок.

Ее дроны собирают на юге Германии и уже поставляют для нужд Украины. Также компания имеет контракты с правительствами Великобритании, Германии и Швеции.

Инвесторами Helsing также являются шведская оборонная компания Saab, венчурные фонды Accel, Lightspeed Ventures, Plural и General Catalyst. Общая сумма привлеченных инвестиций составляет 1,37 млрд евро.

Согласно оценкам экспертов, компания входит в пятерку самых дорогих частных технологических компаний Европы.

 

Поставка дронов Украине

Напомним, в начале января стало известно, что Германия обновила спуск военной помощи, которая была передана Украине. В нем было указано о передаче 600 ударных дронов HF-1.

Также немецкий стартап Helsing планирует поставить Вооруженным силам Украины еще шесть тысяч беспилотных летательных аппаратов HF-1 с искусственным интеллектом.

В апреле украинские военные начали применять ударные барражирующие боеприпасы HF-1 с искусственным интеллектом, которые производит немецкая оборонная компания Helsing.

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