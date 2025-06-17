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Засновник Spotify вклав 600 млн євро в компанію, яка постачає дрони Україні

Фото: засновник Spotify Даніель Ек (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Засновник Spotify Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія, зокрема, постачає ударні дрони Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як повідомляє видання, 600 млн євро у Helsing інвестувала компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком і співзасновником Spotify Шакілом Ханом.

Вони вже вкладали гроші в Helsing у 2021 році - ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами Ека, тепер фонд "подвоює зусилля" у сфері безпеки.

Компанія Helsing, заснована у 2021 році, зосередилася на створенні програмного забезпечення зі штучним інтелектом для оборонної сфери, а згодом перейшла до виробництва власних безпілотників, літаків і підводних човнів.

Її дрони збирають на півдні Німеччини й вже постачають для потреб України. Також компанія має контракти з урядами Великої Британії, Німеччини та Швеції.

Інвесторами Helsing також є шведська оборонна компанія Saab, венчурні фонди Accel, Lightspeed Ventures, Plural і General Catalyst. Загальна сума залучених інвестицій становить 1,37 млрд євро.

Згідно з оцінками експертів, компанія входить до п’ятірки найдорожчих приватних технологічних компаній Європи.

Постачання дронів Україні

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що Німеччина оновила спуск військової допомоги, яку було передано Україні. У ньому було вказано про передачу 600 ударних дронів HF-1.

Також німецький стартап Helsing планує поставити Збройним силам України ще шість тисяч безпілотних літальних апаратів HF-1 зі штучним інтелектом.

У квітні українські військові почали застосовувати ударні баражуючі боєприпаси HF-1 зі штучним інтелектом, які виробляє німецька оборонна компанія Helsing.

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