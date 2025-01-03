В Пентагоне подтвердили заседание "Рамштайна" в январе и назвали его цель

Участники "Рамштайн" во время заседания сфокусируют внимание на том, как обеспечить практические и скоординированные шаги, чтобы усилить обороноспособность Украины сейчас и в будущем.
Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Сингх рассказала, что 7 января глава Пентагона Ллойд Остин отправится в Германию на 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она отметила, что министр ставит своей целью подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны США.
"Вместе с министрами обороны и военными лидерами со всего мира министр Остин сосредоточится на предоставлении практической и скоординированной поддержки, которая усилит способность Украины защищать себя сегодня и сдерживать агрессию в будущем", - подчеркнула она.
В то же время пресс-секретарь отметила, что Пентагон сообщит больше подробностей об официальных мероприятиях Министра обороны США в ближайшие дни.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что заседание по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе.
Заметим, что заседание должно было состояться еще в октябре 2024 года в Германии. Встречу должен был возглавить президент США Джо Байден. Также ожидалось участие президента Украины Владимира Зеленского. Однако очное заседание отменили, поскольку Байден перенес свой визит в Германию из-за мощного урагана, который накрыл Флориду.
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