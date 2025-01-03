В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

Учасники "Рамштайну" під час засідання сфокусують увагу на тому, як забезпечити практичні й скоординовані кроки, щоби посилити обороноздатність України зараз і в майбутньому.
Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Сінгх розповіла, що 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вона зауважила, що міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США.
"Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - наголосила вона.
Водночас прессекретар зазначила, що Пентагон повідомить більше подробиць про офіційні заходи Міністра оборони США найближчими днями.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що засідання з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня.
Зауважимо, що засідання мало відбутись ще у жовтні 2024 року у Німеччині. Зустріч мав очолити президент США Джо Байден. Також очікувалася участь президента України Володимира Зеленського. Проте очне засідання скасували, оскільки Байден переніс свій візит до Німеччини через потужний ураган, який накрив Флориду.
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