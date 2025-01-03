В Пентагоні підтвердили засідання "Рамштайну" в січні та назвали його мету

Сінгх розповіла, що 7 січня глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини на 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Вона зауважила, що міністр має на меті підтвердити незмінну підтримку України з боку США.

"Разом з міністрами оборони та військовими лідерами з усього світу міністр Остін зосередиться на наданні практичної та скоординованої підтримки, яка посилить здатність України захищати себе сьогодні та стримувати агресію в майбутньому", - наголосила вона.

Водночас прессекретар зазначила, що Пентагон повідомить більше подробиць про офіційні заходи Міністра оборони США найближчими днями.