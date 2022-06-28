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Оборонець із НБА поповнив лави збірної України

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Рига, Вівторок 28 червня 2022 09:50
Оборонець із НБА поповнив лави збірної України Фото: Святослав Михайлюк веде м'яч (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Зіркове підсилення перед матчами кваліфікації до чемпіонату світу-2023 отримала баскетбольна збірна України. До табору команди приєднався Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

Оборонець "Торонто Рапторз" розпочав тренування в складі збірної України. Тренерський штаб національної команди розраховує на легіонера в матчах відбору до ЧС-2023.

Початок липня – важливий період для "синьо-жовтих". Підопічні Айнарса Багатскіса проведуть три поєдинки за 7 днів. 1 липня збірна України прийме грузинів у Ризі, а 4 липня протистоятиме збірній Північної Македонії в Скоп'є. Натомість 7 липня українці зіграють у Ризі перенесений матч проти чемпіонів світу – Іспанії.

Наразі українська збірна йде третьою в групі G кваліфікації, відстаючи від команд Грузії та Іспанії. До наступного раунду відбору потраплять три з чотирьох збірних.

У сезоні 2021/22 Національної баскетбольної асоціації Святослав Михайлюк провів 59 матчів. У середньому він проводив на паркеті 12,2 хвилини, набирав 4,3 очки, робив 1,6 підбирань і оформляв 0,8 передач.

До слова, українська збірна мінімально програла Португалії в контрольному поєдинку.

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