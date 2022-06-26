ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Баскетбольна збірна України поступилася Португалії в спарингу

Новость на русском →
Неділя 26 червня 2022 10:07
Баскетбольна збірна України поступилася Португалії в спарингу Фото: Українці прикро поступилися збірній Португалії (fpb.pt)
Автор: Антон Федорців

Прикрою мінімальною поразкою національної команди України (76:77) завершився контрольний поєдинок проти збірної Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Спаринг із португальцями стартував рівно. Упродовж першої чверті суперники не давали відірватися один одному, але фінішний відрізок Україна провела впевненіше й завершила дебют на свою користь (26:21).

У другій чверті українці додали обертів і в якийсь момент повели з перевагою +14. Збірна Португалії намагалася повернутися до гри, та щоразу наштовхувалася на точність снайперів "синьо-жовтих" попереду. Тож на велику перерву збірна України пішла з комфортним відривом (49:38).

Статус-кво зберігся в третій чверті. Підопічні Айнарса Багатскіса були спритнішими, точнішими, впевненішими. Свою перевагу не розгубили й виглядали фаворитом перед фінальним відрізком поєдинку (68:56).

Але в останній чверті збірна України раптово "вимкнулася" на п'ять хвилин і дозволила португальцям спершу впритул наблизитися. А в середині чверті рахунок взагалі став рівним – 71:71. За хвилину до сирени господарі вийшли вперед на очко, а "синьо-жовті" не реалізували дві спроби з-за дуги (Санон і Зотов) і так і завершили з мінімальним відставанням.

Після цього поєдинку збірна України повертається до Риги, де завершуватиме підготовку до трьох матчів кваліфікації перед ЧС-2023. На початку липня на хлопців Багатскіса чекають поєдинки проти Грузії (1 липня), Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня).

Статистика збірної України (О – очки, Пд – підбирання, Пр – передачі):

Баскетбольна збірна України поступилася Португалії в спарингу

До слова, київський "Будівельник" отримав місце в кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження