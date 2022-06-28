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Защитник из НБА пополнил ряды сборной Украины

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Рига, Вторник 28 июня 2022 09:50
Защитник из НБА пополнил ряды сборной Украины Фото: Святослав Михайлюк ведет мяч (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Звездное усиление перед матчами квалификации к чемпионату мира-2023 получила баскетбольная сборная Украины. К лагерю команды присоединился Святослав Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Защитник "Торонто Рапторз" приступил к тренировкам в составе сборной Украины. Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на легионера в матчах отбора к ЧМ-2023.

Начало июля – важный период для "сине-желтых". Подопечные Айнарса Багатскиса проведут 3 поединка в течение семи дней. 1 июля сборная Украины примет грузин в Риге, а 4 июля будет противостоять сборной Северной Македонии в Скопье. 7 июля украинцы сыграют в Риге перенесенный матч против чемпионов мира – Испании.

Пока украинская сборная идет третьей в группе G квалификации, отставая от команд Грузии и Испании. В следующий раунд отбора попадут три из четырех сборных.

В сезоне 2021/22 Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк провел 59 матчей. В среднем он проводил на паркете 12,2 минуты, набирал 4,3 очка, делал 1,6 подбора и оформлял 0,8 передач.

К слову, украинская сборная минимально проиграла Португалии в контрольном поединке.

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