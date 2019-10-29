До захисту засудженого в Італії Марківа приступив український адвокат

До захисту колишнього українського нацгвардейца Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника глави Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка у Facebook.

За його словами, ні на одній з 167 сторінок вироку Маркиву немає жодного доказу або факту його причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккелли, загиблого в Слов'янському в 2014 році.

"Апеляція на абсурдний, неправосудний і не має нічого спільного з реальністю вирок буде подана вчасно. Ми будемо і далі боротися і робити все необхідне для звільнення солдата Віталія Марківа до повного зняття всіх несправедливих звинувачень. Україна покаже всьому світу, що не кидає своїх захисників на свавілля", - написала Геращенко.

Також він додав, що зустрівся з Віталієм Маркивым.

"Незважаючи на 2 роки і 4 місяці, проведені в неволі, Віталій бадьорий і цілеспрямованим. Він підтримує своє тіло і дух постійними тренуваннями. Читає багато книг. Найбільше йому прикро навіть не за те, що він свої молоді роки проводить за гратами, а за те, що італійський суд фактично звинуватив український народ у тому, що він захищав свою державу від підступного нападу", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, суд міста Павія в Італії виніс вирок колишньому військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву, обвинуваченого в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккелли на Донбасі в 2014 році. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Так, Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. 6 липня 2019 року в Італії розпочався судовий процес по справі Марківа, якого звинувачують у причетності до вбивств італійського фотографа Андреа Роккелли і російського перекладача Андрія Миронова. Також його звинувачують у спробі вбивства французького фоторепортера Вільяма Ругелона під час військових дій в Слов'янську (Донецька область).