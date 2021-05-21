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Жодних змін по розміру субсидій не відбудеться, - Лазебна

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П'ятниця 21 травня 2021 10:03
Жодних змін по розміру субсидій не відбудеться, - Лазебна Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні не змінюватиметься розмір субсидій. Однак відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян.

Про це повідомила журналістам міністр соцполітики Марина Лазебна перед годиною запитань до уряду у ВР.

Вона наголосила, що наразі змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.

"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватися. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які в них є. Саме по розмірах субсидій ніяких змін не відбудеться. Відбудеться корегування відповідно до майнового стану", - сказала міністр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств.

РБК-Україна писало, що уряд суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які ввели з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.

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