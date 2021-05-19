Півмільйона пенсіонерів отримають по 100 гривень: кому встановлять доплату з 1 липня
З 1 липня українцям, які вийшли на пенсію у 2019-2020 роках, встановлять щомісячну доплату у 100 гривень. Доплата встановлюється через те, що ці люди не підпадають під планову щорічну індексацію.
Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час виступу на "Українському радіо", який транслювалося у Facebook.
"Наступні перерахунки пенсій відбудуться в липні. Там буде дві програми: перша - у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, а друга програма - це нова програма", - сказала вона.
Як повідомила Лазебна, коли Мінсоцполітики аналізувало людей, які підпадають під індексацію, "то вийшло десь півмільйона людей, які не підпали під індексацію, це люди, яким пенсії призначені у 2019-2020 роках".
Але, за її словами, після виходу цих людей на пенсію ціни продовжували зростати.
"Тому цим пенсіонерам буде надана щомісячна доплата до пенсії у розмірі 100 гривень. Це нова програма", - сказала Лазебна.
Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 квітня 2021 року в Україні налічувалося 11 052 849 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 724,65 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 217,14 гривень або на 6,2%.
Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 млн пенсіонерів. З переобрахованих розмір пенсій підвищено для 7,91 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.