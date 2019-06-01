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Україна закликала країни-партнери тиснути на Росію для звільнення моряків

Новини » Політика    01.06.2019 - 23:09
Україна закликала країни-партнери тиснути на Росію для звільнення моряків
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Українське МЗС вимагає виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі

Міністерство закордонних справ України 1 червня направило звернення до всіх міністрів закордонних справ з країн-партнерів з проханням тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі щодо звільнення українських кораблів і моряків. Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі", - написав міністр.

Клімкін додав, що слід зробити все можливе "політично і через національні морські адміністрації".

Україна закликала країни-партнери тиснути на Росію для звільнення моряків

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права, який засідає у Гамбурзі на вимогу України зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українські кораблі та допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в 2018 році. Росія відмовилася брати участь у засіданнях трибуналу.

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, яка представляла українську делегацію, заявила, що наказ Міжнародного трибуналу є чітким сигналом для РФ, що вона не може безкарно порушувати міжнародне право.

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