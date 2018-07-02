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Интервью

Защита будет предпринимать все действия, чтобы приговор Крысину объявлен не был, - прокурор

НовостиОбщество    02.07.2018 - 14:26
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, Крысину предоставят бесплатного адваката

Прокурор по делу Юрия Крысина о пытках активистов Майдана Юлия Малашич заявила, что защита намерена затягивать зачитывания обвинительного акта в отношении Крысина. Об этом заявила прокурор после заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Защитник Солодко вообще не принимает никакого участия в судебных заседаниях с марта. Хочу довести до вашего сведения, что в субботу в ходе рассмотрения один из защитников Василенко четко сказал журналисту одного из медиа, что они будут использовать все возможности, чтобы в данном составе суда приговор Крысину не был объявлен", - сказала прокурор.

Кроме того, судья Любовь Леонтюк удовлетворила ходатайство прокурора Юлии Малашич о привлечении в дело бесплатного адвоката.

"К сожалению проводить судебное заседание при таких условиях мы не можем. Я хочу хлопотать по такому поводу. На прошлом заседании были адвокаты Василенко и Гнатюк, а Солодко не участвует в заседаниях с марта месяца. Ситуация является довольно шаткой.. Поэтому, я считаю необходимым ходатайствовать о том, чтобы Крысину было обеспечено защитника безвозмездно. Прошу решить данный вопрос, поскольку есть обоснованные основания считать, что следующее заседание может быть сорвано. Потерпевшие не могли отпроситься с работы и не прибыли", - заявила прокурор Малашич.

Судья Леонтюк ходатайство удовлетворила.

Отметим, в этом уголовном производстве Крысину  инкриминируют похищение и пытки активистов Евромайдана в 2014 году, а также забрасывание светошумовыми гранатами баррикад на Прорезной 21 января того же года.

Напомним, в Дарницком районном суде Киева сегодня, 2 июля, в очередной раз не зачитали обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса в деле о пытках, поскольку перенесли заседание из-за технических неполадок.

Ранее, 13 июня Крысину изменили условный срок на 5 лет заключения.

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Теги публикации: Майдан, пытки, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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