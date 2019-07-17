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У Мінську домовилися про демонтаж фортифікаційних споруд у "ЛНР"

Новини » Політика    17.07.2019 - 21:18
У Мінську домовилися про демонтаж фортифікаційних споруд у "ЛНР"
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазигруппировок

Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську сьогодні, 17 липня, домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер Facebook.

За її словами, вже завершено розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської в зв'язку з чим сторони домовилися про одночасне демонтаж фортифікаційних споруд.

"Домовилися, що найближчим часом відбудеться одночасний, синхронний демонтаж фортифікаційних споруд, який почнеться знесення споруди НЗФ ОРЛО на мосту, а також відбудеться деполітизація - будуть прибрані символи квазигруппировок. Українська сторона в найкоротші терміни готова забезпечити свою частину ремонту мосту", - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня в Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України. В ході ТКГ боку погодили нове перемир'я на Донбасі, яке повинно початися в ніч на 21 липня.

Крім того, на переговорах ТКГ в Мінську підтвердили списки для обміну. Прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила про домовленості в найкоротші терміни провести роботу у двох паралельних напрямках: юридична очищення і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб і подальше підтвердження утримуваних осіб.

На переговорах у Мінську підтвердили списки для обміну Контактна група погодила нове перемир'я на Донбасі
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