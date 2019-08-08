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Сайдик закликав дотримуватися перемир'я напередодні нового навчального року

Новини » Політика    08.08.2019 - 20:23
Сайдик закликав дотримуватися перемир'я напередодні нового навчального року
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

Він переконаний, що відкриті дискусії між сторонами конфлікту необхідні для забезпечення дотримання перемир'я

Спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи посол Мартін Сайдик закликав дотримуватися перемир'я на Донбасі напередодні нового навчального року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

За його словами, він переконаний, що відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню.

"Глибоко переконаний, що, в дусі Мінських угод, відкриті дискусії між усіма сторонами конфлікту необхідні як для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного вирішення конфлікту на сході України", - заявив він.

Крім того, він настійно закликав дотримуватися умови перемир'я.

"Настійно закликаю всі сторони цілком, повністю і беззастережно виконувати свої зобов'язання за перемир'ям, погодженим Тристоронньої контактною групою і успішно набув чинності 21 липня. Цього вимагає не тільки пам'ять про тих жертв, але і необхідність уникнути можливих нових жертв, особливо напередодні нового навчального року", - зазначив Сайдик.

Нагадаємо, на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи. Його оголосили безстроково.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську 31 липня домовилася про початку розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

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