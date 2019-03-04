Засідання РНБО щодо реформування "Укроборонпрому" відбудеться на цьому тижні

Порошенко доручив секретарю РНБО підготувати засідання

После скандала с государственным концерном "Укроборонпром", фигурантом которого стал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Игорь Гладковский, президент Петр Порошенко анонсировал заседание СНБО по реформированию госконцерна 6 марта. Об этом Порошенко заявил в ходе визита в Николаев, сообщает РБК-Украина.

По словам главы государства, проведение этого заседания планировалось давно.

"Мы давно планировали заседание СНБО по вопросам реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности, расширения правительственного, парламентского и общественного контроля за деятельностью оборонного сектора. Утром поручил Александру Турчинову подготовить это заседание на среду", - сказал президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского.

Так, в расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и действующий директор "Укроборонпрома" Павел Букин являются участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе Украины.