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Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до російської колонії

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 21:38
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" етапували до російської колонії
Фото: Енвер Сейтосманов (youtube.com/Кримська солідарність)

Куди доставлять Сейтосманова стане відомо після того, як ФСВП повідомить родичам

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Сейтосманова етапували до російської колонії. Пункт призначення Сейтосманова поки невідомий.

Про це повідомляє адвокат Еміль Курбедінов в Facebook.

За словами Курбедінова, куди Федеральна служба виконання покарань Росії доставить врешті Сейтосманова невідомо.

"Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Енвер Сейтосманов звинувачується в скоєнні злочину за ч. 2 статті 205.5 Карного кодексу РФ (Участь у діяльності терористичної організації). Він був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Тиловому Балаклавського району Севастополя після проведення обшуків російськими силовиками.

Як повідомляло РБК-Україна, кримського татарина Мусліма Алієва етапували зі слідчого ізолятора в російському Ростові-на-Дону до аналогічної установи в Таганрозі. За словами дружини кримськотатарського політв'язня Наджиї Алієвої, її чоловік з 19 квітня перебуває в одиночній камері СІЗО в Таганрозі (Ростовська область). Вчора Алієву дозволили здійснити телефонний дзвінок, в якому він повідомив про своє місце перебування.

Алієв був затриманий російськими силовиками 11 лютого 2016 року, після обшуків у будинках жителів Ялти та Алушти. Алієву інкримінують нібито вчинення злочину за ч.1 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ. Алієва звинувачують в участі в забороненій в Росії політичній організації "Хізб ут-Тахрір".

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України КримХізб ут-Тахрір
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