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Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 21:01
Фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Криму
Фото: фігуранти червоногвардійської справи (Кримська солідарність)

Російські офіційні органи публічно не коментують етапування фігурантів справи

Трьох фігурантів червоногвардійської групи "Хізб ут-Тахрір" 15 січня вивезли з сімферопольського СІЗО в колонію Краснодара (Росія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що кінцевий пункт етапування трьох фігурантів - Ростов-на-Дону, де в Південному окружному військовому суді у Емірусеінова, Абхаірова і Абдулганієва заплановані судові засідання по суті. Наступне засідання - 20 січня.

"Я спробував здійснити сьогодні передачі Рустему Емірусеінову, Арсену Абхаірову, Ескендеру Абдулганієву, але у мене її не прийняли, аргументуючи це тим, що в СІЗО №1 таких на сьогоднішній день немає. Вибули. Куди точно - мені невідомо", - сказав друг родин заарештованих Сервер Каймаканов.

Відомо, російські офіційні органи публічно не коментують етапування фігурантів справи.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2019 року суд в Росії продовжив на пів року арешт фігурантів червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" - до 13 червня 2020 року.

Нагадаємо, у листопаді підконтрольний Росії "Верховний суд Криму" відхилив апеляцію на продовження арешту фігурантам червоногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Тоді під вартою залишили Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва до 13 січня.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше так званий "суд" у Криму продовжив арешт 7 фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Акім Бекіров, Яшар Муєдінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яник, Сервет Газієв, Меджі Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров будуть перебувати під арештом до 15 лютого 2020 року.

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