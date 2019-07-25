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"Зоря" першою з українських команд стартує в єврокубках-2019/20

Новини » Спорт    25.07.2019 - 09:03
"Зоря" першою з українських команд стартує в єврокубках-2019/20
Фото: передматчеве тренування "Зорі" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Сьогодні луганська команда на виїзді зіграє проти "Будучность"

Луганська "Зоря" першою серед українських команд стартує в єврокубках сезону 2019 - 2020 років. Про це повідомляється на сайті клубу.

Підопічні Віктора Скрипника на виїзді в столиці Чорногорії Подгориці битимуться з місцевою "Будучностю". Матч відбудеться на стадіоні "Під Горіца", початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Напередодні "Зоря" вирушила на свій перший офіційний матч у сезоні з 20 гравцями в заявці.

Гра у відповідь запланована на 1 серпня о 19:00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів зіграє в третьому відбірковому раунді Ліги Європи з кращою командою пари ЦСКА (Болгарія) - "Осієк" (Хорватія).

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